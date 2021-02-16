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وزيرة الصحة: فحصنا أكثر من 12 مليون سيدة.. وخدمات تنظيم الأسرة بالمجان

11:10 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021
وزيرة الصحة: فحصنا أكثر من 12 مليون سيدة.. وخدمات تنظيم الأسرة بالمجان

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم فحص أكثر من ١٢ مليون سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة.

وأضافت وزيرة الصحة، أن الدولة نجحت فى القضاء على فيروس سي، مشيرة إلى أن مبادرات تطوير منظومة الرعاية الصحية دعمت قدرة الدولة على مواجهة جائحة كورونا المستجد.

وأوضحت هالة زايد أن وزارة الصحة قدمت كل خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية ضمن عدد من المشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة.

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة، وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، مُضيفًا أنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها علي مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.

هالة زايد وزيرة الصحة خدمات تنظيم الأسرة مبادرة دعم صحة المرأة

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