بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يحذر من أمطار الأربعاء والخميس

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عدم الخروج بعد 11 مساء الثلاثاء.. نصيحتان من الأرصاد بشأن موجة الطقس

كتب- أحمد مسعد:

حذر مركز التنبؤ بالأمطار، بوزارة الموارد المائية والري، من سقوط أمطار يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مطالبًا كافة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية.

وأوضح المركز، في بيان له، أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة غدًا الثلاثاء على السواحل الشمالية الغربية وسواحل الدلتا وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري وشمال سيناء والقاهرة وشمال الصعيد.

وأضاف المركز أن التنبؤات تشير إلى سقوط أمطار غزيرة الأربعاء على السواحل الشمالية الشرقية وسواحل الدلتا وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري وشمال سيناء وقد تصل إلى القاهرة.

وأعلن المركز نتائج نماذج ومؤشرات هطول الأمطار على المحافظات، كالتالي:

الثلاثاء 16 فبراير:

من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وسواحل الدلتا وتقل شدتها علي محافظات الوجه البحري وشمال سيناء والقاهرة وشمال.

الأربعاء 17 فبراير:

من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية وسواحل الدلتا.

الخميس 18 فبراير:

أمطار خفيفة على الوجه البحري تصل إلى متوسطة على فترات متقطعة.

أما عن حالة البحرين المتوسط والأحمر، فيكون البحر المتوسط معتدلًا ويميل للاضطراب تدريجيًا أمام الساحل الشمالي الغربي، ويشتد اضطرابه هناك ليلًا، والبحر الأحمر معتدلًا وملائمًا للأنشطة البحرية.

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