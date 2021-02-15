ألقى أبياتًا للمتنبي.. رئيس الأغلبية عن تصريحات بكري بخصوص عبدالعال: صفحة وأُغلقت

كتب- نشأت علي:

قال النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الأغلبية البرلمانية لمجلس النواب، معترضًا على تصريحات النائب مصطفى بكري، بخصوص المجلس: إن النواب أتوا بإرادة حرة، وكنت أرى ألا يتعرض بكري لأي أطراف أخرى في أي حديث داخل القاعة أو خارجها إلا بما اقتضته الأعراف، مضيفًا: "نلتزم أننا أعضاء داخل المجلس الموقر".

وانتقد الشريف، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، ما قاله النائب مصطفى بكري بخصوص حزب مستقبل وطن، ورئيس مجلس النواب السابق د. علي عبد العال، مضيفًا: "صفحة أغلقت ويجب عدم إثارتها في أية وسيلة إعلامية، وما أهمية إثارتها الآن؛ خصوصًا أننا أمام مشهد وانتخابات أجريت شهد لها الجميع، وعلى مستوى الوسط السياسي هو كان عضو المجلس السابق، وأنا كذلك ما يشينه يشينني وما يميزه يميزني، وأنا شاهد على الفصلَين فوق مشهد المجلس".

وأضاف زعيم الأغلبية البرلمانية: "حزب مستقبل وطن يرفع شعار المصلحة الوطنية، والنقطة الثانية مصطفى بكري قد ورد في لقائه الإيحاء واللفظ بأن هناك مَن رأى تغيير المشهد السياسي، وأرفض فكرة الزج بأسماء من خارج القاعة لتدير المشهد من خارج المجلس".

وتابع الشريف: "رئيس المجلس السابق لم يخض انتخابات رئاسة المجلس من الأساس، وجميعهم منتخبون من الشعب، ومع كل الاحترام والتقدير للنائب مصطفى بكري، الحزب يعمل لمصلحة الجميع دون أي حسابات شخصية".

وقال رشاد اقتباسًا من شعر المتنبي:

يا أعدَلَ النّاسِ إلاّ في مُعامَلَتي .. فيكَ الخِصامُ وَأنتَ الخصْمُ وَالحكَمُ

أُعِيذُها نَظَراتٍ مِنْكَ صادِقَةً .. أن تحسَبَ الشّحمَ فيمَن شحمهُ وَرَمُ

وَمَا انْتِفَاعُ أخي الدّنْيَا بِنَاظِرِهِ .. إذا اسْتَوَتْ عِنْدَهُ الأنْوارُ وَالظُّلَمُ

سَيعْلَمُ الجَمعُ ممّنْ ضَمّ مَجلِسُنا .. بأنّني خَيرُ مَنْ تَسْعَى بهِ قَدَمُ

أنَا الذي نَظَرَ الأعْمَى إلى أدَبي .. وَأسْمَعَتْ كَلِماتي مَنْ بهِ صَمَمُ