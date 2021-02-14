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"دمغ المصوغات": حملات على الأسواق ومحطات الوقود.. وضبط 16 مخالفة متنوعة

03:56 م الأحد 14 فبراير 2021
"دمغ المصوغات": حملات على الأسواق ومحطات الوقود.. وضبط 16 مخالفة متنوعة

اللواء عبد الله منتصر

كتب- مصراوي:

قال اللواء عبد الله منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إن المصلحة قامت بــ5 جولات تفتيشية بمنطقة العاشر من رمضان، على محطات الوقود وموازين البسكول، والموازين التجارية والأفراد.

وأضاف منتصر، خلال بيان له اليوم الأحد، أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 12 محضر محطات وقود، وعدد 3 محاضر لموازين بسكول، بالإضافة إلى محضر موازين تجارية وأفراد، وتم تحويل المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيًّا.

يأتي ذلك استمرارًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد.

وأكد رئيس المصلحة أنه تم دمغ 108500 سبيكة ذهب، وتم أيضًا دمغ 337880 سبيكة فضة، وتم دمغ 170463.3 جرام عيار (21)، وكذلك 304447.1 جرام ذهب عيار (18)، و1977 جرام فضة.

وتؤكد المصلحة أن حملاتها مستمرة على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد والصاغة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الموضوعة طبقًا لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية.

اللواء عبد الله منتصر مصلحة دمغ المصوغات والموازين محطات الوقود

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