أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

متحدث الحكومة ينشر صور "مجرى العيون" بعد التطوير

12:56 ص الأحد 14 فبراير 2021
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة

(مصراوي)

نشر هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء مجموعة من الصور، لتصورات منطقة سور ‏مجرى العيون بعد التطوير .‏

وكتب يونس على حسابه الشخصي على "فيس بوك": "عاوزين تشوفوا شكل منطقة سور مجرى العيون بعد التطوير هتبقى إزاى؟

اتفضلوا"

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تفقد أمس السبت منطقة سور مجرى العيون وتابع معدلات ‏التطوير التى تتم بها، مؤكدا على أن الأعمال التي يتم تنفيذها في مختلف مشروعات تطوير المناطق ‏التاريخية، تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية التي تتبناها الدولة في الحفاظ على هذه المناطق واستعادة ‏رونقها.‏​

سور مجرى العيون هانى يونس مجلس الوزراء

الخبر التالى:

خروج وعودة وحرية تنقل.. كيف يستفيد العامل من "تحسين العلاقة التعاقدية" بالسعودية؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 173202

    عدد المصابين

  • 134638

    عدد المتعافين

  • 9935

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:36 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا