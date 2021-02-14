متحدث الحكومة ينشر صور "مجرى العيون" بعد التطوير
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(مصراوي)
نشر هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء مجموعة من الصور، لتصورات منطقة سور مجرى العيون بعد التطوير .
وكتب يونس على حسابه الشخصي على "فيس بوك": "عاوزين تشوفوا شكل منطقة سور مجرى العيون بعد التطوير هتبقى إزاى؟
اتفضلوا"
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تفقد أمس السبت منطقة سور مجرى العيون وتابع معدلات التطوير التى تتم بها، مؤكدا على أن الأعمال التي يتم تنفيذها في مختلف مشروعات تطوير المناطق التاريخية، تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية التي تتبناها الدولة في الحفاظ على هذه المناطق واستعادة رونقها.
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