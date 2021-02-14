متحدث الحكومة ينشر صور "مجرى العيون" بعد التطوير

(مصراوي)

نشر هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء مجموعة من الصور، لتصورات منطقة سور ‏مجرى العيون بعد التطوير .‏

وكتب يونس على حسابه الشخصي على "فيس بوك": "عاوزين تشوفوا شكل منطقة سور مجرى العيون بعد التطوير هتبقى إزاى؟

اتفضلوا"

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تفقد أمس السبت منطقة سور مجرى العيون وتابع معدلات ‏التطوير التى تتم بها، مؤكدا على أن الأعمال التي يتم تنفيذها في مختلف مشروعات تطوير المناطق ‏التاريخية، تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية التي تتبناها الدولة في الحفاظ على هذه المناطق واستعادة ‏رونقها.‏​