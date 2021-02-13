أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

وزيرة التضامن تكشف موقف الحضانات بشأن العودة للعمل في ظل أزمة كورونا

07:31 م السبت 13 فبراير 2021
وزيرة التضامن تكشف موقف الحضانات بشأن العودة للعمل في ظل أزمة كورونا

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقًا للجداول المعلنة، ووفقًا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

كما وافق المجلس على تأجيل المسابقات الخاصة بقطاع الناشئين حتى الأول من أبريل 2021، ويسري ذلك على جميع مسابقات الناشئين بالاتحادات الرياضية، على أن تستمر التدريبات الرياضية في الأندية، وعدم توقف نشاطات هذا القطاع بالأندية وكافة المؤسسات الرياضية الأخرى، حرصًا على أبنائنا من الناشئين وكإجراء احترازي للحفاظ على سلامتهم.

ويأتي ذلك في إطار الطلب الذي تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم به في هذا الشأن لإرجاء المسابقات.

وخلال الاجتماع عرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، موقف الحضانات التي استأنفت عملها في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأكدت أن الوضع مستقر إلى حد كبير، وهناك زيادة في أعداد الحضانات التي تستأنف عملها تباعًا.

مصطفي مدبولي فيروس كورونا الاتحاد المصري لكرة القدم وزارة التضامن الاجتماعي نيفين القباج

الخبر التالى:

"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض مصر لدرجات حرارة "قطبية" غير مسبوقة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 172602

    عدد المصابين

  • 134215

    عدد المتعافين

  • 9899

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 108249283

    عدد المصابين

  • 80275823

    عدد المتعافين

  • 2376195

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مجلس الوزراء: مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا