حدث في 8 ساعات| السيسي يوجّه بتأهيل الأئمة.. وسيناريوهات استكمال العام الدراسي
كتب- أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها توجيهات جديدة من السيسي للحكومة بشأن نظم الري وتأهيل الأئمة، وزيارة رئيس الوزراء لمنطقة مجرى العيون، الحكومة تنفي تنظيم عمرة رمضان.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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