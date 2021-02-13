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السيسي يوجّه بالحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن في ظل استمرار أزمة كورونا

05:53 م السبت 13 فبراير 2021
السيسي يوجّه بالحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن في ظل استمرار أزمة كورونا

اجتماع السيسي

(مصراوي):

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستمرار في متابعة ودراسة تداعيات جائحة كورونا على الموقف الاقتصادي العالمي والإقليمي من كافة الجوانب، بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع تلك التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة "مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي من شهر يوليو 2020 إلى شهر يناير 2021".

السيسي فيروس كورونا مصطفى مدبولي مجلس الوزراء محمد معيط

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