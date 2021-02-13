أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

تبدأ الثلاثاء.. الأرصاد تعلن تفاصيل موجة الطقس غير المستقر على جميع المناطق

12:52 م السبت 13 فبراير 2021
تبدأ الثلاثاء.. الأرصاد تعلن تفاصيل موجة الطقس غير المستقر على جميع المناطق

الطقس

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق 16 فبراير وحتى الخميس 18 فبراير.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن حالة عدم الاستقرار تشهد انخفاض درجات الحرارة بصورة كبيرة حيث تسجل من (3 - 6) درجات، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، فضلا عن سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

وجاءت توقعات حالة الطقس على النحو التالي:

الثلاثاء 16 فبراير

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- نشاط رياح ورمال مثارة على مناطق من شمال الصعيد.

الأربعاء 17 فبراير

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء.

- نشاط رياح ورمال مثارة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد.

الخميس 18 فبراير

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد.

- نشاط رياح على مناطق من شمال وجنوب سيناء.

الجمعة 19 فبراير

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد.

ووجهت الأرصاد باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

الاثنين 15 فبراير

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

  • نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية.
  • 149308948_1856556154522741_3993721277934318901_o
الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة انخفاض درجات الحرارة

الخبر التالى:

القوى العاملة: تعيين 3710 شاب بينهم 68 من ذوي القدرات بالجيزة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 171993

    عدد المصابين

  • 133707

    عدد المتعافين

  • 9857

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 108249283

    عدد المصابين

  • 80275823

    عدد المتعافين

  • 2376195

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع طفيف في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا