أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبالميراس الطقس مونديال الأندية لقاح كورونا مسبار الأمل عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

نائب رئيس "خليج السويس": لجنة مشتركة لمتابعة منظومة الصرف الصناعي

11:07 م الجمعة 12 فبراير 2021
نائب رئيس "خليج السويس": لجنة مشتركة لمتابعة منظومة الصرف الصناعي

المهندسة أسماء مخلوف

كتب- محمد عبد الناصر:


استقبلت المهندسة أسماء مخلوف، نائب رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، لجنة مشتركة من وزارتي الصحة والبيئة وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، لمتابعة تشغيل منظومة الصرف الصناعي بشمال خليج السويس وتحقيق أقصى استفادة من مياه الصرف المعالجة.

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، في بيان لها الجمعة، أن اللجنة نفذت جولة تفقدية بمحطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة، للتأكد من كفاءة منظومة العمل بالمحطة، وعرض الأساليب والوسائل الممكنة لتوفيق أوضاع صرف شركات ومصانع المنطقة على المحطة.

وأشارت نائب رئيس الجهاز إلى أن هناك متابعة دورية لأعمال تنفيذ وتشغيل وصيانة منظومة المياه والصرف الصحي بخليج السويس، لتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل من إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، وذلك في إطار الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث.

أسماء مخلوف جهاز تنمية شمال خليج السويس منظومة الصرف الصناعي

الخبر التالى:

خيرية البشلاوي: هناك نجوم كبار يتباهون بما يحققون من إيرادات وليس فن (فيديو)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 171993

    عدد المصابين

  • 133707

    عدد المتعافين

  • 9857

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 108249283

    عدد المصابين

  • 80275823

    عدد المتعافين

  • 2376195

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا