نائب رئيس "خليج السويس": لجنة مشتركة لمتابعة منظومة الصرف الصناعي

كتب- محمد عبد الناصر:



استقبلت المهندسة أسماء مخلوف، نائب رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، لجنة مشتركة من وزارتي الصحة والبيئة وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، لمتابعة تشغيل منظومة الصرف الصناعي بشمال خليج السويس وتحقيق أقصى استفادة من مياه الصرف المعالجة.

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، في بيان لها الجمعة، أن اللجنة نفذت جولة تفقدية بمحطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة، للتأكد من كفاءة منظومة العمل بالمحطة، وعرض الأساليب والوسائل الممكنة لتوفيق أوضاع صرف شركات ومصانع المنطقة على المحطة.

وأشارت نائب رئيس الجهاز إلى أن هناك متابعة دورية لأعمال تنفيذ وتشغيل وصيانة منظومة المياه والصرف الصحي بخليج السويس، لتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل من إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، وذلك في إطار الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث.

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