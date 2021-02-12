بطائرة خاصة.. بيراميدز يتوجه لأبيدجان لمواجهة راسينج كلوب في الكونفيدرالية

كتب - محمد عبيد

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، بعثة فريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز بقيادة المدير الفني الأرجنتيني أروابارينا، في طريقها إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، استعدادا لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد 14 من فبراير الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة بملعب الدفاع الجوي يوم 21 من نفس الشهر.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة بيراميدز بصالة 4 بالمطار، والمخصصة للطائرات الخاصة، وغادرت على متن طائرة خاصة متجهة إلى أبيدجان.

ونجحت إدارة نادى بيراميدز في توفير طائرة خاصة لسفر بعثة الفريق إلى كوت ديفوار، وذلك من أجل مواجهة راسينج كلوب الإيفوارى، وفضلت الإدارة توفير الطائرة الخاصة لتذليل العقبات أمام الفريق من أجل العودة بنتيجة إيجابية، ويعاني الفريق من كثرة الإصابات في صفوفه فى صفوفه قبل مواجهة الفريق الإيفوارى.

ومن المنتظر أن يخوض بيراميدز مران استشفائى فور الوصل إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، لتفادى إرهاق اللاعبين من رحلة السفر الطويلة، على أن يبدأ الفريق في خوض تدريباته صباح غدًا السبت، لمواجهة راسينج كلوب فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، الأحد.