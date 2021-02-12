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اليوم.. مصر للطيران تسير 63 رحلة جوية لنقل 5339 راكبًا

02:00 ص الجمعة 12 فبراير 2021
اليوم.. مصر للطيران تسير 63 رحلة جوية لنقل 5339 راكبًا

مصر للطيران

تسير مصر للطيران، اليوم الجمعة، 63 رحلة جوية، بمعدل 43 رحلة دولية إلى كل من "الدوحة، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، إسطنبول، دبي، امستردام، روما، موسكو، نيويورك، جوبا، أثينا، بودابيست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمان، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، أربيل" و16 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5339 راكبًا.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان - الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.​

شركة مصر للطيران الرحلات الجوية

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