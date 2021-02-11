الوطنية للصحافة: إرسال بدل التدريب للمؤسسات القومية الأحد المقبل
06:14 م الخميس 11 فبراير 2021
كتب مينا غالي
أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر فبراير ٢٠٢١ يوم الأحد المقبل.
وأكدت الهيئة في بيان اليوم، ضرورة بدء المؤسسات الصحفية في إجراءات صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.
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