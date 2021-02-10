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"مصر للطيران" تسيِّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب.. غدًا

04:41 م الأربعاء 10 فبراير 2021
"مصر للطيران" تسيِّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب.. غدًا

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم الأربعاء، إن الشركة ستسير غدًا رحلاتها إلى 57 وجهة دولية؛ تنقل على متنها نحو 5 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل ٣٩ رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، بيروت، أكرا، أنجامينا، كازبلانكا، تونس، لاجوس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لندن، باريس، موسكو، إسطنبول، نيويورك، فرانكفورت، دبي، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، عنتيبي، أديس أبابا، الشارقة، مسقط، جوهانسبرج)، و١٥ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم)، و٣ رحلات شحن جوي؛ تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5 آلاف راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مصر للطيران عودة حركة الطيران فيروس كورونا

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