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رئيس الوزراء يعلن الموعد النهائي لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية

04:37 م الأربعاء 10 فبراير 2021
رئيس الوزراء يعلن الموعد النهائي لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية

مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إنه سيتم نقل موظفي الحكومة بشكل تدريجي في النصف الثاني من العام الحالي.

وتطرق مدبولي إلى الزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات التى يتم إقامتها داخل العاصمة، مشيراً إلى أن هناك متابعة دورية من جانب الوزارات والجهات المعنية لمختلف الأعمال التى يتم تنفيذها؛ وذلك سعياً للانتهاء من مختلف الأعمال، خاصة الحى الحكومى وتأثيثه بالكامل، تمهيداً لبدء نقل الموظفين بشكل تجريبي وتدريجى فى النصف الثانى من هذا العام، على أن تتولى بعض العناصر من الموظفين تشغيل البرامج الإلكترونية التشاركية فى كل وزارة، وكذا الاطمئنان على دورة العمل اليومى؛ تمهيداً لنقل الموظفين تباعاً. ​

مصطفى مدبولى نقل الموظفين العاصمة الإدارية

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