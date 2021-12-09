برلماني: انفراجة قريبة في سعر توريد قصب السكر

كتب- نشأت علي:

أكد اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب عضو مستقبل وطن، أن أزمة سعر توريد طن قصب السكر، في طريقها للحل قريبًا، كما أن اللجنة المشكلة لبحث زيادة الأسعار ستعقد اجتماعها خلال أيام وتضم في تشكيلها، 5 أعضاء من أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، مؤكدًا أن هناك انفراجة قريبة في الأزمة.

وأضاف خلف الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن القيادة السياسية حريصه إقرار سعر عادل لإنصاف المزارعين خاصة أن قصب السكر من الزراعات الاستراتيجية التي تعتمد عليها الدولة المصرية، وأن اجتماعات لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصري بحضور وزير التموين وعدد من الجهات المعنية، أقرت تشكيل اللجنة المخصصة لبحث الأمر وستقدم تقريرها خلال 15 يومًا بزيادة منصفة بعد التوضيحات التي أقرها النواب للمسئولين بإيصال صوت الفلاحين للمسئولين.

وتابع خلف الله أنه تواصل مع عدد من الجهات المعنية التي أكدت أن هناك انفراجة قريبة، خاصة بعدما استبان للجميع ارتفاع التكاليف وضعف السعر الحالي.

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