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سكن كل المصريين.. بيان من الإسكان بشأن شقق أكتوبر الجديدة

11:43 ص الخميس 09 ديسمبر 2021
سكن كل المصريين.. بيان من الإسكان بشأن شقق أكتوبر الجديدة

مى عبدالحميد

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل بمنطقة الـ 800 فدان بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقهم المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية من قبل قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لدفع العمل وتذليل أي عقبات.

وتضمنت زيارة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومرافقوها، تفقد مواقع تنفيذ الوحدات السكنية بالمراحل (الثالثة – الرابعة – الخامسة) من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل، كما تفقدت نموذجاً لوحدة سكنية مفروشة نموذج ٧٥م٢ لمحدودي الدخل، وأشادت بجودة التشطيبات وحجم الجهود المبذولة في المدينة، مؤكدة ضرورة مواصلة تلك الجهود للانتهاء من المشروعات الجارية بالمدينة.

وشددت مي عبدالحميد، على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المكثفة للانتهاء من الأعمال حتى يتسنى استكمال تسليم الوحدات المتبقية من المشروع للمواطنين المخصص لهم تلك الوحدات.​

مي عبدالحميد سكن كل المصريين صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري

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