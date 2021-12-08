21 ألف شائعة.. برلمانية: انطلاق الصالون الثقافي "الشائعات وحروب الجيل الرابع" غدًا

كتب - نشأت علي:

أعلنت النائبة سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن انطلاق الصالون الثقافي الثاني لحزب مستقل وطن" ثقافة تبني وعيًا" بمحافظة الشرقية، غدًا الخميس.

وقالت "سلامة"، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن فكرة الصالون الذي يعقد تحت عنوان الشائعات وحروب الجيل، تم استلهامه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحذيره المتكرر من حرب الوعي، التي يريد البعض من خلالها تغييب العقول ويدمروا الشباب المصري.

وأكدت "سلامة"، أن الصالون سيبدأ بكلمة مسجلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حول الشائعات وتأثيرها على الشباب، لافتة إلى أن التقارير الحكومية رصدت في شهر واحد ما يزيد على 21 ألف شائعة، وهو ما يؤكد استهداف الشباب من قبل الكارهين للدولة المصرية.

وأضافت البرلمانية، أن هناك العديد من المتخصصين الذين سيشاركون في الصالون الثقافي، منهم العقيد حاتم صاير، و الإعلامي نشأت الديهي، وممثلين عن الأزهر والكنيسة، وعدد من اساتذة الجامعات، لافتة إلى أنه سيتم خلال الصالون تكريم عدد من المواهب الشبابية.

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