الطقس السيء.. الأرصاد تعلن موعد استقرار الأحوال الجوية

مصراوي

قال محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة لعامة للأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تشهد البلاد خلال ساعات الليل القادمة تحسنا ملحوظا فى حالة الطقس، وانتهاء حالة عدم الاستقرار التى شهدتها البلاد.

وأوضح شاهين أن الرياح ستهدأ وتكون مصحوبة بوضوح الرؤية خلال ساعات الليل المقبلة، بالإضافة إلى هدوء الأمواج التي ارتفعت فى الساعات الماضية نحو 5 أمتار فى محيط مسطح البحر المتوسط.

وأكد شاهين أنه اعتبارا من فجر غد الخميس ستبدأ الشبورة المائية فى الظهور على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات الزراعية، ومع بداية ساعات النهار تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا ليسود البلاد الطقس المستقر خلال الأيام القادمة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، وأضاف أن حالة الجو خلال الأيام المقبلة تشهد استقرارا لا يجعل هناك حاجة إلى تعطل المدارس والجامعات.

كانت حالة الطقس خلال الساعات الماضية قد شهدت عدم استقرار بسبب نشاط الرياح المثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية فى بعض المناطق، الأمر الذى أدى إلى تعطل المدارس فى بعض المحافظات.