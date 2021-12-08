رئيس الإنجيلية ينعي القس سليم صهيوني الرئيس السابق للمجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان

كتب- مينا غالي:

نعت الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور القس سليم صهيوني، الرئيس السابق للمجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان.



وأرسل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، خطاب تعزية إلى القس جوزيف قصاب، رئيس المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية في سوريا ولبنان.