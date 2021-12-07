وزيرة الثقافة تستقبل طفلة "قادرون باختلاف" ملك محمد

القاهرة - مصراوي:

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الطفلة ملك محمد (9 سنوات بالصف الثالث الابتدائى وإحدى المشاركات في مؤتمر "قادرون باختلاف") وذلك تحقيقا لحلمها بأن تكون وزيرة ثقافة لمدة يوم واحد، تباشر فيه عمل الوزارة وتطلع على ما تقوم به من مهام.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية، والمهندسة أمل مبدي رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية المصري.

ووجهت عبد الدايم التحية لرئيس الجمهورية الذي يولى اهتماما بذوي القدرات الخاصة، وأكدت أنهم جزء أصيل فى نسيج المجتمع ومن الأولويات فى خطط الدولة للتنمية.

وعبرت عن سعاتها بمقابلة ملك وحثتها على التمسك بحلمها وطموحاتها حتى تصل إليها مؤكدة تقديم كافة أشكال الدعم لها.

وقررت ضمها إلى فرقة مسرح الشمس لذوى القدرات الخاصة واستحداث فصل نوعى خاص بذوى الهمم لدراسة الة البيانو يتبع مركز تنمية المواهب.

ووعدتها بتحديد موعد خلال الأسبوع المقبل لإتاحة الفرصة لها لتحقيق حلمها وطرح أفكارها والاجتماع بقيادات الوزارة وممارسة مهام وزيرة الثقافة.

وأضافت عبد الدايم: إن خطط وزارة الثقافة تضم مسارا لدمج واكتشاف وتبنى ذوي القدرات الخاصة من الموهوبين إلى جانب توفر كافة سبل المعرفة لهم وذلك من خلال فصول نوعية بمراكز تنمية المواهب في مختلف المحافظات، وكذلك إتاحة الفرصة لهم للالتحاق بمعاهد أكاديمية الفنون، وطباعة الأعمال الأدبية بطريقة برايل.

وتابعت: تم إنشاء أولى فرقة مسرحية متخصصة في مصر والوطن العربي هي فرقة الشمس لدمج ذوي الاحتياجات والتي قدمت العديد من العروض المسرحية، وكذلك تم تفعيل إدارة التمكين الثقافي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة والتى تعقد الكثير من الندوات والمؤتمرات لمناقشة وطرح قضاياهم وتنظيم الورش التدريبية على الحرف اليدوية وغيرها من الوان الفنون والآداب.

كما أعلن رئيس الأوبرا تقديم مكافأة مالية لها إلى جانب منحة مجانية تحفيزا وتشجيعا لها لتواصل السعى لتحقيق طموحها.