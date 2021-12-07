مصر والجزائر .. دليلك لمشاهدة مباراة مصر في كأس العرب

كتب- مينا غالي:

يستعد منتخبنا الوطني، لملاقاة نظيره الجزائري، في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب فيفا قطر 2021، والتي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر الماضي حتى 18 ديسمبر الجارى.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد الجزائر فى التاسعة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز على منتخب الجزائر، لتصدر مجموعته فى البطولة، بعدما كان قد حقق الفوز في مباراته الأولى أمام المنتخب اللبناني بهدف مقابل لا شئ، بينما اكتسح المنتخب السوداني في الجولة الثانية بخماسية نظيفة.

وتقام المباراة في نفس موعد مباراة المنتخب السوداني مع المنتخب اللبناني طرفي المجموعة الآخرين، وهو الأمر الذي دفع شبكة قنوات بي إن سبورتس الحاصلة على حقوق بث البطولة، لتقسيم المباراتين، بحيث تذاع كل منهما على قناة من القناتين الناقلتين للبطولة مجانًا.

ومن المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورتس 1، مباراة المنتخب المصري مع المنتخب الجزائري، وذلك عبر تردداتها التالية: على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11013 أفقي، ومعدل الترميز 27500 – معدل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة HD.

كما تبث القناة على القمر الصناعي سهيل سات على تردد 11547 رأسي، ومعامل الترميز 27500 – معدل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة HD.

يأتي هذا فيما تُبث مباراة مصر والجزائر مجانًا على يوتيوب الخاص بشبكة قنوات بي إن سبورتس من خلال الرابط التالي:

beIN SPORTS 1: https://bit.ly/3Elykh2

ومن المقرر أن يعلق على المباراة المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.

فيما تنقل قناة بي إن سبورتس 2، مباراة المنتخب السوداني مع المنتخب اللبناني.

ويشارك في البطولة الحالية منتخبات مصر، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن، فيما تشهد البطولة مشاركة 3 منتخبات لأول مرة، وهي جزر القمر، الصومال، وجيبوتي.