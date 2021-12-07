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إيمان الحصري عن مشاركتها في حفل طريق الكباش: "كنت فرحانة بس خايفة"

02:01 ص الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
إيمان الحصري عن مشاركتها في حفل طريق الكباش: "كنت فرحانة بس خايفة"

إيمان الحصري

كتب- مينا غالى:

تحدثت الإعلامية إيمان الحصري، عن اختيارها للمشاركة في حفل طرق الكباش، قائلة: "كلموني وقت حدث الكباش وقالولي هتبقي معانا في حدث كبير، وبقدر ما كنت فرحانة ومبسوطة، كنت قلقانة وخايفة.. كنت خايفة من ردود الفل لأني لقيت الناس كلها فرحانة لي".

وأضافت إيمان خلال استضافتها ببرنامج صاحبة السعادة على قناة dmc مع الفنانة إسعاد يونس: "ويومها حسيت أن ربنا بيقولي في حاجة كويسة حصلت أحسن من حاجات كتير حصلت قبلها".

وتابعت: "اتبسطت إني اشتركت في الحفلة واتبسطت أكتر بردود فعل الناس وانبساطها بعودتي.. وأنا بسعى أن الناس تكون راضية عما أقدم".

إيمان الحصري حفل طريق الكباش قناة dmc إسعاد يونس

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