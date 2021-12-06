رئيس "دفاع الشيوخ" يستعرض حصاد المجلس الميداني.. ورسالة شكر للجيش والداخلية

كتب- نشأت علي:

قال النائب اللواء أسامة منتصر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن الأنشطة الميدانية لنواب الشعب الموقرين تظل إحدى المهام الرئيسية لرؤية الواقع الحقيقي للجهود التي تبذلها الدولة بمختلف مسمياتها في القطاعات كافة؛ من أجل النهضة الشاملة لتغيُّر وجه مصر إلى مستقبل أفضل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، مؤكدًا أن نواب المجلس حظوا بنشاط ميداني مكثف خلال الأيام الماضية؛ شمل عددًا من الزيارات واللقاءات الميدانية بدأت يوم الخميس 25 نوفمبر، بتفقد مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، والذي نفذه أحد أجهزة وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أننا كنا أمام صرح عظيم شيد طبقًا لمنظومة علمية ذات فكر راقٍ بدءًا من المسمى الذي اشتمل على الإصلاح؛ وهو بداية الطريق لنزلاء هذا المركز يتبعه التأهيل؛ استعدادًا لحياة جديدة، وهذا الصرح يمثل نقلة حضارية على درب الإصلاح والتأهيل، وشمل عدة مراكز ذات منظومة متكاملة تؤكد كل المعاني السامية لحقوق الإنسان شاملة كل متطلبات الرعاية الصحية النفسية والاجتماعية العلمية وهو ما نص عليه الدستور، وأكده رئيس الجمهورية في وثيقة حقوق الإنسان المصري قائلاً: "تحية لوزارة الداخلية على هذا الإنجاز المتميز ومزيد من الإنجازات والتقدم".

وأكد منتصر أيضًا أن النواب تفقدوا مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية؛ وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث أنشئ بخبرات مصرية 100%، ويعد المجمع الأول من نوعه في العالم لتطوير وتصنيع كل الإصدارات المؤمنة والذكية؛ بهدف توفير أحدث التقنيات والحلول التي تدعم خطة الدولة المصرية في عمليات التحول الرقمي كإحدى الآليات الأساسية لتطبيق منظومة الشمول المالي، ويقع هذا المجمع في بداية طريق القاهرة- العين السخنة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، هذا صرح من صروح الجمهورية الجديدة.. تحية لمن شيده.

ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ إلى أن اللقاءات تضمنت القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، ورئيس الأركان، حيث تم الاستماع إلى التخطيط الاستراتيجي لمجابهة كل المخاطر، وتم أيضًا زيارة المعرض الدولي الثاني للصناعات العسكرية إيديكس، وما تضمنه من رسالة محبة وسلام من مصر إلى دول العالم.

ووجه منتصر التحية للقوات المسلحة درع الوطن الذي يحفظ شعب مصر لينعم بالأمن والأمان والحياة الكريمة في ظل القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس النواب والشيوخ التقوا القائدَ العام ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، حيث أطلع النواب على فكر التخطيط الاستراتيجي لمجابهة كل المخاطر الداخلية والخارجية، والتي شملت المهام الرئيسية للقوات المسلحة على كل الاتجاهات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية، ودورها في الحفاظ على أمن مصر القومي وحماية مصالحها الوطنية، وكذلك المشاركة الإيجابية الفعالة في التشييد والبناء بالتعاون مع القطاع المدني لنهضة مصر.

وتابع رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب: "اختتمت المشاركة الإيجابية لنواب الشيوخ بحضور فعالية افتتاح رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتاح المعرض الدولي الثاني للصناعات العسكرية والدفاعية إيديكس 2021، حيث يضع هذا المعرض مصر على الخريطة العالمية للصناعات العسكرية والدفاعية، ويحمل عدة رسائل للعالم؛ أهمها رسالة محبة وسلام من مصر إلى دول العالم، وأنه لا بد للسلام من إمكانات وقدرات تحميه وتحافظ على مقدرات الوطن وأن من يمتلك مفاتيح القدرة يتيح له الحفاظ على السلام، وأنه لا بد من الأخذ بأسباب العلم بالقوة للحفاظ على مقدرات الأمة".