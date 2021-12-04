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​الجيزة تعلن مسار العمل بمحطة مترو العريش والتحويلات المرورية (فيديو)

07:47 م السبت 04 ديسمبر 2021
​الجيزة تعلن مسار العمل بمحطة مترو العريش والتحويلات المرورية (فيديو)

التحويلات المرورية

كتب– أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة، في مقطع فيديو مناطق الإغلاق الكلي في شارع الأهرام، بسبب أعمال الحفر وإنشاء محطة مترو أنفاق العريش، ضمن 6 محطات مترو سيتم إقامتها في شارع الأهرام بالخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

ونشرت المحافظة، التحويلات المرورية الخاصه بتلك المرحلة كالتالي:

- حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير في اتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يمينًا " إجباري" في اتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبو الهول، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مره أخرى، ثم السير يمينًا في اتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقًا) في اتجاه كوبري ترسا المستحدث.

- استكمال السير بمحور أنور السادات "ترسا سابقًا" مرورًا بكوبري "ترسا المستحدث" وصولًا لفتحة الدوران الكائنة بعد تقاطع شارع المحولات مع شارع ترسا بما يقرب من (200م) ثم الـدوران والعودة مـرة أخـرى لمحور تـرسـا ثم الدخول يمينًا في اتجاه شارع المحولات المؤدي إلى شارع الأهرام، ثم الدخول يمينًا لشارع المحولات وصولاً لشارع الهرم.

وأوضحت المحافظة أنه من يرغب في السير اتجاه مناطق (مستشفى الهرم – طريق المريوطية – مناطق ميدان الرماية) للقـادم مـن مـحـور أنـور السـادات "ترسـا سـابقـًا" يتـم الـدخول بشارع نعمة الله واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع الأهرام ثم الدخول يمينًا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام في اتجاه المناطق المشار إليها.

لمشاهدة الفيديو:

التحويلات المرورية الجيزة شارع الأهرام محطة مترو أنفاق العريش

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