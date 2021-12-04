"مكافحة الإدمان": بحث إنشاء مركز للعلاج المجاني في أسوان

كتب– أسامة علي:

استقبل الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بحضور الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية طب جامعة أسوان، لبحث التعاون المشترك لإنشاء أول مركز لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان بالمحافظة مجانًا وفي سرية تامة.

واستعرض عثمان، أهمية انشاء مركز لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة أسوان، حيث يتلقى الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان ما يقرب من 2000 حالة من أبناء محافظة أسوان سنويًا، ويتم توفير الخدمات العلاجية لهم من خلال المركز التابعة والشريكة للصندوق بالمحافظات المجاورة، موضحًا أن خطة الصندوق تستهدف تعميم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية بحلول عام 2025 خاصة بعد زيادة عدد المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن إلى 28 مركزًا علاجيًا في 17 محافظة حتى الآن، بعدما كانت لا تتجاوز 12 مركزًا في 7 محافظات خلال 2014.

وأضاف عثمان، أنه سيتم إنشاء المركز وتصميمه وفقًا للمعايير الدولية، وسيتضمن قسم لسحب المخدر من المرضى وأيضًا ورش لتدريب وتأهيل المتعافين ضمن برنامج العلاج بالعمل الذي ينفذ في مراكز العزيمة التابعة للصندوق، في إطار العمل على إعادة دمج المتعافين في المجتمع وتمكينهم اقتصاديًا، حيث يعتمد البرنامج التأهيلي على "الدمج بين مجموعة برامج تأهيلية" تتمثل في التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي" وبرنامج مهارات منع الانتكاسة، كذلك التأهيل المهني العلاج بالعمل، والتأهيل البدني "العلاج بالرياضة" بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك الدمج المجتمعي من خلال توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين ضمن مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافيين.

