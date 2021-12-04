القوى العاملة: صرف 1.8 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة.. وتعيين 43 شابًا بكفر الشيخ

القاهرة- (أ ش أ):

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ قامت بصرف منحة المولد النبوي الشريف بإجمالي مليون و811 ألف جنيه لـ3600 عامل مسجل، وصرف منح للرعاية الصحية لـ11 عاملا بمبلغ 53 ألف جنيه، بالإضافة لاستخراج 1832 شهادة أمان.

وقال سعفان - وفقا لبيان الوزارة اليوم السبت - إن المديرية قامت باستخراج 550 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، منوها بأنه تم بتعيين 43 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلون بها 610 شباب.

من جانبه، أوضح علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال نوفمبر الماضي - أنه بمجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 329 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ128 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 116 منشأة انتهت بتحرير 28 محضر سلامة وصحة مهنية، أما بمجال تفتيش العمل، فقد تم التفتيش على 514 منشأة تفتيش دوري وحملات أسفرت عن تحرير 45 محضرا للمنشآت المخالفة.​