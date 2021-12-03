القوى العاملة: آلية جديدة لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي للمصريين المغادرين من الأردن

مصراوي

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في عمان يفيد بإصدار مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن آلية جديدة لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي للمصريين المغادرين من الأردن.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي، المستشار الإعلامي، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالأردن يأتي في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

من جانبه، قال طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان "إن مؤسسة الضمان الإجتماعي بالأردن أصدرت تعليمات إلى شركة الصرافة المسئولة عن تحويل مستحقات الدفعة الواحدة لمن غادروا المملكة نهائيا ولم يقوموا بصرف حوالاتهم حتى تاريخه، بضرورة استرجاع وإعادة تلك الحوالات غير المصروفة من قبل مستحقيها إلى جهة الإصدار "مؤسسة الضمان الاجتماعي".

وأضاف أنه تم عقد اجتماع بمقر مؤسسة الضمان الاجتماعي الرئيسي بحضور القنصل عمرو يسري ورئيس المكتب العمالي ومساعد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي محمد عودة، والذي أفاد بأنه طبقا لإجراءات المتابعة المالية من قبل الجهات الرقابية بالأردن يستوجب إعادة المبالغ المرسلة ولم يتم استلامها من مستحقيها بعد مرور شهر من تاريخ التحويل.

وأوضح أنه نظرا للعلاقات الطيبة بين البلدين تم تأجيل إعادة واسترجاع المبالغ غير المنصرفة لأكثر من 15 شهرا، مشيرا إلى أنه طلب إعطاء مهلة أخرى للتنبيه على المواطنين بسرعة صرف مستحقاتهم، وتم الاتفاق على تحديد نهاية عمل يوم 19 ديسمبر الجاري من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي كحد أقصى لصرف الحوالات بالنسبة للمواطنين المعلن أسماؤهم من تاريخ أول يناير 2021 وحتى 30 سبتمبر 2021، ولم يقوموا بصرف حوالاتهم حتى تاريخه.

ولفت إلى أنه تم تحديد نهاية عمل يوم 9 ديسمبر الجاري كحد أقصى لصرف الحوالات بالنسبة للمواطنين المعلن أسماؤهم في القائمة 53 ولم يقوموا بصرف حوالاتهم حتى تاريخه، وتحديد 50 يوما بحد أقصى لصرف الحوالات الجديدة المرسلة لمستحقيها من تاريخ 18 نوفمبر الماضي، وفي حال عدم الصرف خلال المدة المحددة سيتم استرجاع المبالغ لمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن.​