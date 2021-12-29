شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 5.9 درجة قرب جزيرة كريت

09:12 ص الأربعاء 29 ديسمبر 2021
شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 5.9 درجة قرب جزيرة كريت

مقياس ريختر

كتب - محمد سامي:

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة بقوة ٥.٩ درجة على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة كريت شعر بها مواطنون ببعض المدن المصرية.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن سكان القاهرة الكبرى والدلتا شعروا بالهزة في حوالي الساعة 7:10 صباحًا.

وأضاف لمصراوي أن الهزة مركزها جزيرة كريت باليونان.

زلزال جزيرة كريت مقياس ريختر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

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