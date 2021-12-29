تهوية وحمام خاص.. الصحة تنشر قواعد العزل المنزلي لمصابي كورونا

06:00 ص الأربعاء 29 ديسمبر 2021
تهوية وحمام خاص.. الصحة تنشر قواعد العزل المنزلي لمصابي كورونا

وزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على فيسبوك، قواعد العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وجاءت قواعد العزل المنزلي لمصابي كورونا كالتالي:

- يجب أن يكون الشخص المعزول في غرفة منفصلة ويفضل أن تكون لها حمام خاص.

- إذا لم يوجد حمام خاص بغرفة الشخص المعزول، فلابد من ارتداء الكمامة عند الخروج من الغرفة أو عند دخول شخص آخر.

- يجب أن تكون التهوية بغرفة المريض طبيعية قدر الإمكان.

- يمكن خلع الكمامة داخل الغرفة، وارتدائها عند دخول شخص آخر.

- يجب تغيير كمامة المريض كل يوم أو عندما تصبح رطبة.

- الحفاظ على مسافة متر عند دخول شخص آخر إلى الغرفة.

- لابد من غسل الأيدي بالماء والصابون بعد التعامل مع الشخص المعزول.

- يفضل أن يقدم شخص واحد سليم (غير مسن) للمريض الأكل والعلاج.

- يفضل استخدام أدوات الطعام ذات الاستعمال الواحد للتقليل من فرص الإصابة بالعدوى.

  • لابد من قياس درجة حرارة المريض باستمرار.
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