تهوية وحمام خاص.. الصحة تنشر قواعد العزل المنزلي لمصابي كورونا
كتب - أحمد جمعة:
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على فيسبوك، قواعد العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد.
وجاءت قواعد العزل المنزلي لمصابي كورونا كالتالي:
- يجب أن يكون الشخص المعزول في غرفة منفصلة ويفضل أن تكون لها حمام خاص.
- إذا لم يوجد حمام خاص بغرفة الشخص المعزول، فلابد من ارتداء الكمامة عند الخروج من الغرفة أو عند دخول شخص آخر.
- يجب أن تكون التهوية بغرفة المريض طبيعية قدر الإمكان.
- يمكن خلع الكمامة داخل الغرفة، وارتدائها عند دخول شخص آخر.
- يجب تغيير كمامة المريض كل يوم أو عندما تصبح رطبة.
- الحفاظ على مسافة متر عند دخول شخص آخر إلى الغرفة.
- لابد من غسل الأيدي بالماء والصابون بعد التعامل مع الشخص المعزول.
- يفضل أن يقدم شخص واحد سليم (غير مسن) للمريض الأكل والعلاج.
- يفضل استخدام أدوات الطعام ذات الاستعمال الواحد للتقليل من فرص الإصابة بالعدوى.
- لابد من قياس درجة حرارة المريض باستمرار.
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