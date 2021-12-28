دعم المربين وزيادة إنتاجية البحيرات.. تعرف على رسائل السيسي للعاملين في الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من الرسائل للعاملين في مجال الزراعة خلال افتتاح مشروعات قومية جديدة اليوم بمحافظة أسوان، أبرزها اللجوء لنظم الري الحديث وتطبيق زراعة شتلات القصب.

ويرصد" مصراوي" رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي جاءت كالتالي:-

- تحويل الدعم المقدم للفلاح في الأسمدة الزراعية من عيني إلى دعم نقدي.

- استخدام نظام الري والزراعة الحديثة سيوفر في استخدام الأسمدة بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 50%.

- هناك 3 أمور للقضاء على الفساد وهي التسعير والإدارة والحوكمة، "نعمل إجراء علشان نحقق التسعير علشان يبقي سعر مناسب للزراعة في مصر".

- طن الأسمدة كان بتمن ودلوقتي بـ 14 ألف جنيه نتيجة السنتين اللى فاتوا.

- لا يوجد مصنع للاستفادة من محصول الرمان في التصنيع الغذائي لازم نقيم واحد والدولة تدخل بـ 50% والناس تشتغل.

- عايزين نعمل مصنع للنباتات العطرية و الفرص موجودة مش لاقية اللي يعملها.

- الفلاح في مصر يظلم نفسه إذا استمر في تربية ماشية ضعيفة الإنتاج.

- هنحط في موضوع الماشية فلوس علشان نجيب سلالات أفضل.

- الجاموس بتاعنا ده دولة خدته عملت ليه تعديل وراثي كان بيطلع 5 و6 كجم لبن رجعته بيجيب 25 كجم لبن.

- بدل ما نرفع سعر القصب نزود الإنتاجية.

- لما الفدان يجيب 65 طن ليه مايبقاش 70 طن.

-إذا كانت مشكلة الإنتاج السمكي في مصر هي المفرخات فنستعد لإنشاء 10 مفرخات دفعة واحدة.

- بحيرة ناصر في أسوان كانت بتجيب في الأول 80 ألف طن سمك من 40 سنة دلوقت بتجيب 20 ألف طن بس.