طارق شوقي: تطوير التعليم لن ينجح بشكل فوري حال تعيين الـ 36 ألف معلم

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تطوير التعليم لن ينجح بشكل فوري لو قُمنا بتعيين الـ36 ألف معلم.

وأضاف شوقي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء: كنا في المركز قبل الأخير في عام 2016 بمؤشر جودة التعليم، ولدينا مشكلات ممتدة من 2016؛ ولكن استطعنا تغيير الفكر القديم في التدريس، حيث اتخذنا المسار الأصعب للارتفاع من المراكز الأخيرة بمؤشرات جودة التعليم، ومشكلة الـ30 ألف معلم ممتدة من وزراء سابقين، وكانت لدينا مشكلة في طريقة طباعة الكتب وجودتها؛ ولكن سيطرنا على ذلك بأدوات ومحددات في الموازنة وحسن ترتيب الأولويات، ولدينا موارد نعمل بها، وقوانين تحكم أداء وزارة التربية والتعليم.

وواصل شوقي: هيئة الأبنية التعليمية تسير وفق موازنة محددة تقرها لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، وقد نجحنا رغم العجز الموجود في بناء ما يزيد على 94 ألف فصل، 39% منها فصول جديدة، تكلفت 31 مليار جنيه؛ ولكن عدد التلاميذ الذين زادوا في سنوات محاولات سد العجز، بلغ 5 ملايين طالب، وهو ما كان يحذر منه الرئيس السيسي في ما يخلص التهام الزيادة السكانية مقدرات التنمية.

واستطرد وزير التعليم: لدينا مشكلات أخرى متمثلة في أنه ليس لدينا بُعد آخر فيما يخص كثافة الطلاب، وبخلاف نقص الأموال لا نجد أراضي للبناء عليها، ونضطر إلى الدخول في نزع ملكيات وخلافه، وبالنظر إلى فنلندا التي تأتي ضمن المراكز الخمسة الأولى في العالم في جودة التعليم، تنفق 20 ألف يورو في العام على الطالب الواحد، أي ما يوازي 400 ألف جنيه، وفي المقابل نحن نصرف على الطالب 4000 جنيه، الأمور كلها في النهاية مردها الأموال والميزانيات.​​