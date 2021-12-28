السيسي: ميكنة السكة الحديد بقروض تمثل عبئا على الأجيال القادمة

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن كل وزراء النقل السابقين كانوا شاهدين على وضع السكة الحديد، مؤكدا: كانوا شايفين الكلام ده وحاولوا وبذلوا جهد.

جاء ذلك خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء.

وقال الرئيس موجها حديثه لوزير النقل: هوا إحنا خلصنا ميكنة السكة كلها يا كامل؟، لأ طبعا، الميكنة دي معناها إن بقى في آلية حديثة تنظم الحركة أو العمل على السكة بدون تدخل بشري أو بأقل حجم من التدخل البشري وبالتالي مفيش أخطاء.

وأضاف الرئيس: التطوير ده كله أرقام كبيرة أوي، طيب الأرقام دي جت منين، كان يهمني يا كامل تقولي ميكنة الحتة من كذا لكذا القرض بتاعها جه من اليابان ودي جه من كذا.

وتابع: الكلام ده متعملش من موازنة دولة، ده بقى عبء على الدولة وعلى الأجيال القادمة، طيب فين الرحمة، الرحمة موجودة باللي إحنا بنعمله ده، بس لازم البلد تمشي.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

كما تفقد الرئيس محطة سكك حديد أسوان حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.