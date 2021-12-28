السيسي يصل محطة سكك حديد أسوان لتفقدها

كتب– أسامة علي:

وصل منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى محطة سكك حديد أسوان

ويجري الرئيس السيسي، جولة تفقدية بمحطة أسوان، ويشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

كما يتفقد الرئيس محطة سكك حديد أسوان حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية