السيسي يصل محطة سكك حديد أسوان لتفقدها

02:20 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
السيسي يصل محطة سكك حديد أسوان لتفقدها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب– أسامة علي:

وصل منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى محطة سكك حديد أسوان

ويجري الرئيس السيسي، جولة تفقدية بمحطة أسوان، ويشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

كما يتفقد الرئيس محطة سكك حديد أسوان حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية

السيسي سكك حديد أسوان مصنع اليوريا ونترات الأمونيا مصنع كيما

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
851

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

546

متعافون اليوم

382194

إجمالي الإصابات

21639

إجمالي الوفيات

317745

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • - قرعة دوري الأبطال.. الأهلي في مجموعة نارية والزمالك ينتظره مواجهة مغربية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا