طارق شوقي يرد على هجوم النواب: يسعدني مشاركتكم في هموم الناس

كتب- مصراوي:

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على انتقادات أعضاء مجلس النواب للمنظومة التعليمية في مصر.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء للرد على عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بعدم تعيين الـ 120 ألف معلم، وصعوبة منهج الصف الرابع الابتدائي إلى جانب عدد آخر من القضايا.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: يسعدني مشاركتكم في هموم الناس كما يسعدني مشاركتكم في همومنا في مشروع الإصلاح.

وأكد طارق شوقي: البرلمان والحكومة شركاء ونحن في جبهة واحدة ولسنا في جبهتين فكلنا أولياء أمور ولنا رأي فيما نسمعه.

وتابع: لم أعمل بالسياسة قبل عملي بالوزارة لذلك سأتكلم اتكلم بلغة مباشرة.. نتمنى نسمع بعض وننتظر مساعدة النواب في حل العديد من القضايا.