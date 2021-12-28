بسبب القصب.. السيسي لوزير الزراعة: ساعدني

كتب- محمد نصار:

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة استخدام الطرق الحديثة في زراعة قصب السكر لتعظيم الإنتاجية بالنسبة لمحصول الفدان.

وقال السيسي، خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان: يا جماعة يا بتوع البرلمان بدل ما تيجي تقولي زود السعر 20 جنيه أو 40 جنيه، أنا بكلمك في حاجة تزود الإنتاج 20 أو 25 طن للفدان الواحد بالنسبة لمحصول القصب.

وأضاف: لما تيجي تقولي ممكن الفدان يجيب 65 طن، ممكن أقولك مفيش فدان يجيب أقل من 65، طيب ميبقاش 70، هل صعب ولا عايز متابعة ولا حرص ولا إصرار ولا كل ده مع بعضه.

وتابع: كتير من الكلام اللي بيتقال هنا فيه فرص حقيقية، لما نجيب أمام الله أقصى طاقة في كل شيء، القصب والإنتاج السمكي، هيجيلكم خير كتير، لأن كده عملتم أقصى ما عندكم، إنما هنريح وناخد الكلمتين اللي بقولهم، والإجراء ميوصلش للناس اللي تحت، مديرية الزراعة تحط برامج مع المحافظة ومؤتمرات وكلام مع المواطنين لغاية لما يقولك انزل الأرض بتاعتي شيل فدان القصب ده وحط شتلة بدل من الزراعة العقل، ساعدني (لوزير الزراعة)، والسمك كمان.