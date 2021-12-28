سكن لكل المصريين.. أخر فرصة لتعديل بيانات الحصول على شقة في الإسكان المتوسط

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي أن الخميس المقبل 30 ديسمبر، هو أخر فرصة لتقديم طلبات التظلم على نتيجة شقق الإسكان المتوسط ضمن سكن لكل المصريين 2، حيث تم فرز أوراق جميع المتقدمين لسكن لكل المصريين ويمكن معرفة النتيجة من الرابط التالي: أضغط هنا.

وتم طرح شقق سكن لكل المصريين 2 أغسطس الماضي ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

المقبولين بشقق سكن لكل المصريين 2:

يمكن للحاجزين بمشروع سكن لكل المصريين (2)، لشقق الإسكان المتوسط التعرف على نتيجة الفرز من خلال الرابط التالي:أضغط هنا

إذا كان المتقدم من المقبولين، سيدخل في المرحلة التالية وهي سداد الأقساط الربع سنوية، ثم مرحلة الاستعلام الميدانى بعد 3 سنوات وانتهاء الأقساط الربع سنوية، ثم سيتم إرسال المقبول منها إلى جهات التمويل استعداداً للدراسة الائتمانية، وتخصيص الوحدات، وإنهاء إجراءات التعاقد والتسليم.

المرفوضين في شقق سكن لكل المصريين 2:

أما المتقدمين غير منطبق عليهم الشروط يمكنهم تقديم طلب ظلم على النتيجة من خلال الرابط التالي،اضغط هنا، حيث ينتهى التقديم يوم 30 ديسمبر الجاري.

ولتقديم الطلب يتم إدخال الرقم القومي للمتقدم، ومعرفة نتيجة الفرز، ثم استيفاء البيانات والمستندات اللازمة للتقديم، ويضغط على كلمة تقديم طلب تظلم، وبعد ذلك يدرس الصندوق التظلم ويراجع المستندات والبيانات المطلوبة ويتم إعلان النتيجة مرة أخرى.

وبلغ عدد المواطنين المنطبق عليهم الشروط، 6528 عميلاً، وسيتم إرسال رسائل نصية لهم لتوجيههم نحو سداد الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم طبقاً للمنصوص عليه بكراسة الشروط، بواقع 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ وقدرها 3 سنوات.

ويبدأ سداد الدفعة الأولى في الأول من يناير 2022، وبفترة سماح تبلغ شهرا من تاريخ الاستحقاق، وفي حالة التأخر عن سداد أي دفعة بعد انتهاء فترة السماح المُقررة فسيتم احتساب غرامة تأخير تبلغ نسبتها 1.5 % من قيمة الدفعة المُتأخرة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر.

حاجزين ليس لهم حق تقديم تظلم:

يوجد عدد من الحاجزين لن يتم قبول تظلماتهم والذين يتبين عدم انطباق الشروط الخاصة بتجاوز الحدود القصوى والأدنى للدخل، وتجاوز حدود السن عليهم وقت التقديم.

ووصل الحد الأقصى للشخص الأعزب 10 آلاف جنيه، والمتزوج 14 آلاف جنيه.

ويمكن معرفة النتيجة أيضًا من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي لرقم "9311" وذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات.