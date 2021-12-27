تأجيل لقاء إلهام شاهين لمناقشة "العاهرة الفاضلة" بقصر السينما

(مصراوي):

قررت الهيئة العامة لقصور الثقافة، تأجيل استضافة النجمة إلهام شاهين بالصالون الثقافى الثانى لقصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية، المزمع تنظيمه مساء اليوم؛ وذلك بسبب مرض الفنانة واعتذارها عن الحضور لذا تقرر تأجيلها لموعد لاحق.

الجدير بالذكر أن عنوان الصالون "تأثر العملية الإبداعية بالشائعات والحروب الإلكترونية للسيطرة على الإبداع"، وذلك لمناقشة قصة عمل مسرحى للكاتب جون بول سارتر بعنوان "العاهرة الفاضلة"، والذى قدمته من قبل سنوات عديدة النجمة سميحة أيوب، ومن المزمع إعادة صياغته وتقديمه ببطولة النجمة الهام شاهين الأمر الذى أثار جدلا.

كما تناقش النجمة دور الشائعات على العملية الإبداعية ووسائل التواصل الاجتماعى والحد من الإبداع.