"نقل النواب": "أسبوع الصعيد" وافتتاحات السيسي التاريخية تؤسس للجمهورية الجديدة

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة النقل والمواصلات، اليوم الإثنين، طلبًا مقدمًا من النائب محمد يسري عبادة، بشأن عدم تسليم كوبري كفر بولين بكوم حمادة بمحافظة البحيرة في الموعد المحدد له في يونيو 2021، وتأخر ربط الكوبري بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي.

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات إننا نشهد نهضة تنموية في مصر لم تشهدها من قبل، ونرى ما قامت به الدولة في "أسبوع الصعيد" والافتتاحات التاريخية التي قام بها الرئيس السيسي يأتي في إطار خطة الدولة لوضع سياسات واضحة للجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات، خلال اجتماع اللجنة أن ما رأيناه في الصعيد من شبكة طرق عالمية واهتمام القيادة السياسية المصرية بالتنمية الشاملة في القرى من خلال عدة مبادرات؛ على رأسها "حياة كريمة" يجعلنا نعمل جميعًا لخدمة هذا الوطن، مؤكدًا أن هناك فصلًا بين السلطات وفصلًا بين السلطتَين التشريعية والتنفيذية؛ ولكن بيننا تعاون تام .

وقال اللواء محمد شوقي بدر، سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ كوبري كفر بولين بتكلفة نحو ٣٠٠ مليون جنيه، وسيتم ربطه بالطريق الزراعي، مصر- الإسكندرية، وسيتم الانتهاء منه في ٣١ مارس 2022.