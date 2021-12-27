حنفي جبالي مداعبا النواب: ما زلنا في الحصة الأولى .. قطر الصعيد موصلش ولا إيه؟

كتب- نشأت علي:

داعب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الأعضاء وذلك خلال مناقشة المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

وطالب "حنفي جبالي" النواب بالانتباه والاستماع إلى زملائهم أثناء منافشة مشروع القانون.

وقال: ما زالنا في الحصة الأولى، رجاء الالتزام بالاستماع لكلمات زملائكم، وضحك الجميع.

كما شهدت الجلسة دعابة أخرى من رئيس مجلس النواب، وذلك على خلفية غياب عدد من نواب الصعيد داخل القاعة، رغم طلبهم للكلمة.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: هو قطر الصعيد موصلش النهاردة ولا إيه، وضحك الجميع.

وتشهد الجلسة العامة اليوم مناقشة عددا من مشر وعات القوانين من بينها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة التعليم عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

وتشتمل التعديلات الواردة على مشروع القانون ،بأن يعين بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن ، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل.

ولا تحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، بحيث لا ينتقص منهم أي حقوق مالية مقررة لنظرائهم من أعضاء هيئة التدريس.​