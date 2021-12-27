الموظف المنتحر.. القصة الكاملة لانتحار موظف في شركة بالتجمع الخامس

كتب- مينا غالي:

أثارت واقعة انتحار موظف من الطابق الثالث بالشركة التي يعمل بها بالتجمع الخامس، جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بسبب ما تررد حول أن الانتحار وقع بسبب الضغط النفسي الذي وقع عليه من مديريه في العمل.

في التقرير التالي يستعرض مصراوي تفاصيل الواقعة..

- بلاغ بالانتحار

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة التجمع الخامس، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بسقوط موظف من الطابق الثالث بالشركة التي يعمل بها، بالانتقال وبالفحص تيين أن الموظف "ن.ع"، انتحر إثر خلاف وقع بينه وبين مديره المباشر، قام على إثره بالتوجه ناحية الشباك الموجود بأحد المكاتب وألقى نفسه من الطابق الثالث ليسقط جثة هامدة، قبل أن تستطيع الأجهزة الطبية إنقاذه.

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- أول طلب إحاطة برلماني

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة، حول التعسف في حقوق العاملين بالقطاع الخاص وغياب الرقابة على خلفية الواقعة الأخيرة بانتحار أحد العاملين في إحدى شركات الكول سنتر بمنطقة التجمع الخامس بسبب تعرضه إلى التعنيف المعنوي ومنعه من الحصول على حقوقه.

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- قوى عاملة النواب: دمه في رقبة المدير

علقت الدكتورة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريح خاص لمصراوي، على واقعة انتحار الموظف، قائلة: "سنتحرك تشريعيًا لمواجهة الضغوط التي يتعرض لها الموظف والعامل المصري، لا بد أن يعمل في معزل عن أي ضغوط".

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- اتحاد العمال: قضية جنائية

قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية، إن القضية جنائية بالدرجة الأولى، والاتحاد سيتابعها أولا بأول لمعرفة نتائج التحقيقات وما سوف تسفر عنه هذه النتائج.

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- أول تصريح من مدير موظف التجمع المنتحر

قال أشرف أحمد، مدير الموظف المنتحر داخل شركته بالتجمع الخامس، إن الأخير كان يعاني من مشكلات نفسية كثيرة قبل وفاته.

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- مدير الشاب المنتحر في التجمع: "دفنته بإيدي"

قال أشرف أحمد مدير الشاب المنتحر: "لا نريد أن نصدر أي بيان أو نرد على أي شخص ينتقدنا بخصوص الحادث، من الناحية القانونية لا يوجد أي شيء، وتم إغلاق التحقيق، أنا دفنته بإيدي".

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- "حس أنه بيتذلل للناس".. طليقة الموظف المنتحر تكشف لمصراوي كواليس الحادث

قالت نشوى عبدالفتاح، طليقة الموظف المنتحر، إن الأخير لقي حتفه بسبب الضغط النفسي الذي وقع عليه بسبب تعسف المدير معه لكثرة دخوله دورة المياه.

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- القوى العاملة: سجل الموظف المنتحر خالي من أي جزاءات.. وتحرك ضد الشركة

قال مدحت الغمراوي، مدير مديرية القوى العاملة في القاهرة، إن المديرية شنت صباح اليوم الأحد، حملة تفتيش على مقر الشركة التي شهدت انتحار أحد موظفيها أمس، وحررت عددًا من المحاضر للشركة.

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