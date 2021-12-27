​برلماني يطالب بالاستعانة بخريجي كليات التربية والآداب لسد العجز في المدرسين

12:00 ص الإثنين 27 ديسمبر 2021
​برلماني يطالب بالاستعانة بخريجي كليات التربية والآداب لسد العجز في المدرسين

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة، باقتراح برغبة حول الاستعانة بخريجي كليات التربية والآداب في سد العجز بالمدارس لقضاء فترة الخدمة العامة داخل المدارس .

وقالت المذكرة الإيضاحية، إن ما يحدث داخل مدارس الجمهورية من عجز صارخ بالمدرسين وعدم قدرة الوزارة علي سد هذا العجز، بما في ذلك خريجي كليات التربية والآداب ومعاهد الخدمة الاجتماعية، وذلك للاستفادة منهم في سد العجز بقضاء الخدمة العامة بالمدارس بدلاً المصالح الحكومية الأخري التي لا تستفيد منهم مع دمج ميزانية محو الأمية وتعليم الكبار للصرف علي هذا الاقتراح.

وأفادت المذكرة الإيضاحية أن ميزانية محو الأمية وتعليم الكبار بها مبالغ كبيرة جدًا بالهيئة التي لها أكثر من عشرين عامًا ولم يتم تعليم الكبار، ولذلك تم اللجوء إلى الجامعات لمحو الأمية مقابل استلام الشهادة، وبالتالي من الأولى الاستعانة بهؤلاء الخريجين خلال هذه السنة للخدمة العامة وتأهيليهم في المستقبل للعمل كمعلمين أكفّاء مع شرط وجود عدد أكثر من الأفراد خلال عام الخدمة العامة بالمدارس التي تقع في نطاق سكنهم.

وقال الجبلاوي في تصريحات له، إنه يوجد ٢٧ كلية تربية تخرج سنويًا فى حدود ٣٧ ألف خريج مُعد لأن يكون معلمًا جديرًا بممارسة هذه المهنة ذات القيمة والقامة.

وأوضح وكيل طاقة النواب، أن رضا حجازي ممثل وزارة التربية والتعليم أشاد بهذا الاقتراح وتمني أن يتم الأخذ به.

البرلمان مجلس النواب المدرسين كليات التربية والآداب

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