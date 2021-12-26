هواوي تفتتح أكبر فرعين من سلسلة Experience Store بمول مصر وسيتي سنتر ألماظة

عروض ترويجية وخصومات حصرية وهدايا مميزة للزائرين

إعلان تحريري

أعلنت شركة هواوي لأعمال المستهلك بمصر افتتاح فرعين جديدين هما الأكبر في سلسلة فروع هواوي Experience Store، ليمثلا أحدث فروع الشركة المجهزة بالإمكانيات المتطورة والتي تُعد أكثر من مجرد فروع بيع تقليدية، حيث توفر مساحة للتشارك والتفاعل بين هواوي ومستخدميها من خلال تقديم إمكانية اكتشاف وتجربة المنظومة البيئية المتكاملة من هواوي والتي تهدف لتوفير عالم متصل بالكامل. هذا وقد تم افتتاح فرع مول مصر الجمعة الموافق 24 ديسمبر بينما سيتم افتتاح فرع مول سيتي سنتر ألماظة الخميس الموافق 30 ديسمبر.

وتوفر هواوي لكافة زوار الفرعين الجديدين فرص الاستمتاع باستكشاف وتجربة أحدث منتجاتها الذكية وعلى رأسها هاتفها الجديد HUAWEI nova 9، كما تقدم الشركة بمناسبة الافتتاح عروض ترويجية وخصومات حصرية بالإضافة إلى هدايا مميزة للزائرين خلال فترة الافتتاح الرسمي، حيث ستتضمن الخصومات والعروض الحصرية التي تقدمها الشركة خلال الافتتاح 100 قسيمة شرائية مجانية قيمة كل منها 1000 جنيه لأول 100 مشتري، ويعرض الفرعان الجديدان جميع منتجات هواوي المميزة، بما في ذلك، الهواتف الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، وأجهزة الحاسب الشخصي، والأجهزة اللوحية، والأدوات التقنية المميزة. وإلى جانب ذلك، سيحصل العملاء على فرصة تجربة واستكشاف أجهزة هواوي المفضلة لديهم داخل الفرع، والاستفسار عن جميع المعلومات حول مواصفات هذه المنتجات ومزاياها الفريدة، إضافة إلى تقديم خدمات ما بعد البيع والدعم الفني على كافة أجهزة هواوي.

وأكد بيك ين، رئيس هواوي مصر لأعمال المستهلك، أن افتتاح الفرعين الجديدين يأتي في إطار استراتيجية هواوي التوسعية في مصر، حيث تعتبر هواوي السوق المصري أحد أهم الأسواق الاستراتيجية التي تعمل بها. وتحرص الشركة على توسيع أعمالها فيه معتمدة على تطبيق مبادئ الابتكار والتطوير المستمر، سواءً في الجوانب التقنية أو في جوانب التوسع التجاري للأعمال من أجل توفير كل ما يحتاجه المستهلك بإمكانيات تقنية فائقة وأسعار تنافسية.

وأضاف: أن هذين الفرعين الجديدين يعدان من أهم فروع هواوي Experience Store حيث تجري هواوي دراسات سوقية مستفيضة قبل اختيار الأماكن الجديدة لفروعها لتحديد أنسب الأماكن وضمان وصول خدمات الشركة لكافة العملاء بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى أن الشركة تعرض بهذين الفرعين كافة منتجات الشركة المزودة بأحدث التقنيات والتي توفر للمستهلك بيئة متصلة بالكامل وتساعده على إنجاز مهامه بما يتوافق مع عملية التحول الرقمي التي تمر بها مصر والعالم أجمع.

وتتميز هواوي بأنها واحدة من أفضل الشركات التي تقدم خدمات ما بعد البيع لجميع عملائها من خلال مجموعة من العروض والمميزات المبتكرة، والتي تعد أحد أهم مقومات نجاح الشركة في مصر، حيث تسعى دائماً إلى تحقيق أعلى نسب رضاء للعملاء وتقديم كل ما هو جديد.