محافظة الجيزة تبدأ أعمال تطوير شارع المدبح بحي جنوب

(مصراوي):

واصلت محافظة الجيزة مجهودات رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية للتسهيل على المواطنين في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في ذلك الشأن.

وقامت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة بإزالة التعديات للمنشآت والمحال التجارية علي الطريق العام بشارع المدبح، أحد متفرعات شارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة، تمهيدًا لتنفيذ أعمال التطوير الشاملة للشارع ورصفه خلال خطة الرصف للعام المالي الحالي حيث تشمل أعمال التطوير رصف وإنشاء بالوعات صرف للأمطار وأرصفة للمشاة ودعم الطريق بأعمدة الإنارة.

واستكمالًا لأعمال التطوير تنفذ المحافظة من خلال حي جنوب الجيزة، أعمال تجميل في ساحات بشوارع المحطة والبحر الأعظم وميدان أم المصريين.

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