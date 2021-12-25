واقع جديد.. السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا بشأن تطوير الصعيد

11:39 ص السبت 25 ديسمبر 2021
واقع جديد.. السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا بشأن تطوير الصعيد

السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر شاشات العرض، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "واقع جديد" حيث يستعرض سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية في محافظات الصعيد، اليوم السبت.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فاعليات أسبوع الصعيد.

وتأتي الافتتاحات أيضا في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لاسيما المحاور العرضية على نهر النيل.​

السيسي تطوير الصعيد المشروعات القومية الجديدة صعيد مصر المجمعات الصناعية المحاور العرضية

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