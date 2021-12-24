"الرؤية والإنجاز".. توفير 2.3 مليون فرصة عمل بالداخل

(مصراوي):

كشف كتاب "الرؤية والإنجاز"، والذي يتضمن المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، عددًا من المشروعات التي نفذتها الدولة خلال هذه الفترة ممثلة في متابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وخاصة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وتمثلت في الآتي:

1- 769.4 ألف منشأة تم التفتيش عليها والتوجيه بتصويب أوضاعها.

2- 24.8 ألف قياس لمخاطر بيئة العمل بالمنشآت تم إجراؤها.

3- 3.1 ألف حادث جسيم ومرض مهني تم البحث والتحقيق فيها على مستوى الجمهورية.

4- زيادة معدلات تشغيل الشباب.

5- 2.3 مليون عامل بالداخل و3.2 مليون عامل بالخارج تم تشغيلهم.

6- أكثر من 1.6 مليار جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالخارج تم استردادها.

7- 113 مكتب تشغيل تم تطويره وربطه إلكترونيا بالمديريات التابعة.

8- 123 شركة تم إعطاء تراخيص لها لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج بالإضافة إلى 1,088 شركة أخرى تم تجديد تراخيصها.

9- رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة وتقديم أوجه الدعم اللازم لها.

10- 268 مليون جنيه تكلفة الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

11- 1.32 مليون جنيه تكلفة استخراج 22 ألف بوليصة تأمين للصيادين.

12- 6.3 مليار جنيه تم صرفها للعمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

13- 13 مليون جنيه تكلفة استخراج 213.4 ألف بوليصة تأمين.

14- 24.5 مليون جنيه تكلفة استخراج 48.9 ألف شهادة أمان.