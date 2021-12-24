Masrawy logo white

"الرؤية والإنجاز".. توفير 2.3 مليون فرصة عمل بالداخل

06:21 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
"الرؤية والإنجاز".. توفير 2.3 مليون فرصة عمل بالداخل

مصطفى مدبولي

(مصراوي):

كشف كتاب "الرؤية والإنجاز"، والذي يتضمن المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، عددًا من المشروعات التي نفذتها الدولة خلال هذه الفترة ممثلة في متابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وخاصة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وتمثلت في الآتي:

1- 769.4 ألف منشأة تم التفتيش عليها والتوجيه بتصويب أوضاعها.

2- 24.8 ألف قياس لمخاطر بيئة العمل بالمنشآت تم إجراؤها.

3- 3.1 ألف حادث جسيم ومرض مهني تم البحث والتحقيق فيها على مستوى الجمهورية.

4- زيادة معدلات تشغيل الشباب.

5- 2.3 مليون عامل بالداخل و3.2 مليون عامل بالخارج تم تشغيلهم.

6- أكثر من 1.6 مليار جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالخارج تم استردادها.

7- 113 مكتب تشغيل تم تطويره وربطه إلكترونيا بالمديريات التابعة.

8- 123 شركة تم إعطاء تراخيص لها لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج بالإضافة إلى 1,088 شركة أخرى تم تجديد تراخيصها.

9- رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة وتقديم أوجه الدعم اللازم لها.

10- 268 مليون جنيه تكلفة الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

11- 1.32 مليون جنيه تكلفة استخراج 22 ألف بوليصة تأمين للصيادين.

12- 6.3 مليار جنيه تم صرفها للعمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

13- 13 مليون جنيه تكلفة استخراج 213.4 ألف بوليصة تأمين.

14- 24.5 مليون جنيه تكلفة استخراج 48.9 ألف شهادة أمان.

مصطفى مدبولي كتاب الرؤية والإنجاز المشروعات التنموية فرص عمل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

542

متعافون اليوم

378843

إجمالي الإصابات

21510

إجمالي الوفيات

314994

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الطقس.. الأرصاد: فرص لتساقط حبات ثلج خلال الشتاء على هذه المناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا