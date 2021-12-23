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"قومي المرأة": اختتام "ورشة الكريسماس" بالتعاون مع الأمم المتحدة

11:28 م الخميس 23 ديسمبر 2021
"قومي المرأة": اختتام "ورشة الكريسماس" بالتعاون مع الأمم المتحدة

اختتام ورشة الكريسماس بالتعاون مع الأمم المتحدة

كتبت- نور العمروسي:

في إطار مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الوافدة والمرأة المصرية الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، بدعم من حكومة اليابان، اختتم المجلس فاعليات ورشة العمل التدريبية الكريسماس بعنوان "ورشة الكريسماس" حول صناعة الشوكولاتة، التي استهدفت مجموعة من المتدربات المصريات والوافدات واستمرت على مدار 5 أيام.

حيث تضمنت الورشة التعريف بمكونات الشوكولاتة ومراحل تصنيعها وتشكيلها بحشوات مختلفة وإنتاج شوكلاتة خاصة بالكريسماس وتغليفها، وكيفية البدء في مشروع بأقل التكاليف من المنزل، وأشرفت على التدريب الشيف ميرفت دسوقي مدربة واستشارية الشوكولاتة.

القومي للمرأة الأمم المتحدة ورشة الكريسماس

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