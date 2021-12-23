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اكتشافات ومتاحف.. ماذا قدمت "السياحة والآثار" في 7 سنوات؟

05:22 م الخميس 23 ديسمبر 2021
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق عن أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت في جميع روبع مصر يضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات السبع الماضية.

وأوضح مدبولي، أن الهدف من إطلاق كتاب "توثيق المشروعات القومية"، هو رصد كل جهد على مدار سبع سنوات، وأيضا تسجيل المشروعات المفترض تنفيذها على مدار الثلاث سنوات القادمة.

وينشر مصراوي محور السياحة والآثار، من خلال مؤشرات عامة لتطور الإيرادات، حيث بلغت تكلفة المشروعات في 7 سنوات نحو 36.5 مليار جنيه.

وزارة السياحة انجازات الحكومة مصطفى مدبولي

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