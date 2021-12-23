المطارات تتزين بأشجار الكريسماس وبابا نويل لاستقبال السياح والعام الجديد

كتب- محمد عبيد:

وجه المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بتكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية بمطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية، يأتي ذلك تزامنًا مع قرب الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة وبداية الموسم السياحي الشتوي.

وتشهد المطارات المصرية، ‏حالة طوارئ، لاستقبال أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، والتي تشهد زيادة الحركة الجوية خلال الأيام القادمة وكذلك أعداد الركاب لقضاء فترة الإجازات داخل المدن السياحية المصرية المختلفة، ويتم متابعة حركة العمل داخل المطارات وشركاتالطيران، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي يتم اتباعها مع المسافرين والعاملين داخل المطارات للوقاية من فيروس كورونا، بجانب متابعة الوقوف على استعدادات المطارات لاستقبال ضيوف مصر من السياح الراغبين في قضاء أعياد الكريسماس وراس السنة الميلادية.

وبدأت المطارات المصرية خاصة ذات الإقبال السياحي في تنزين صالات السفر والوصول بأشجار الكريسماس وبابا نويل لاستقبال الركاب، وكذلك تنظيم جداول التشغيل ودعم الصالات بالمنسقين خاصة في أوقات كثافة التشغيل مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.