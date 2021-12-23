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الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي الأول من العاصمة الإدارية الجديدة

10:28 ص الخميس 23 ديسمبر 2021
الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي الأول من العاصمة الإدارية الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:


يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأول للحكومة من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتعقد الحكومة اجتماعا أسبوعيا بشكل دوري من أجل مناقشة العديد من الموضوعات ومشروعات القوانين المهمة.

وتستعد الحكومة لنقل موظفيها إلى العاصمة الإدارية الجديدة وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويناقش اجتماع الحكومة تطورات الوضع الوبائي بالنسبة لفيروس كورونا المستجد.

كانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرا عن اكتشاف 3 حالات إصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون.

وتصدر الحكومة عقب انتهاء كل اجتماع أسبوعي مجموعة من القرارات المهمة في مختلف المجالات. ​

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